شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اطمئنانه على"قصة حب".. أحمد حاتم يكثف مشاهده فى "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهده فى مسلسل "حكايتى" الذى يعد أولى بطولات ياسمين صبرى فى مسيرتها الفنية، وذلك بعدما انشغل الفترة الماضية ما بين الانتهاء من تصوير فيلم "قصة حب" ومتابعة أصدائه فى دور العرض بعدما تم طرحه منذ أيام فى عيد الحب.

حاتم وبعدما انشغل خلال الفترة الماضية بفيلمه الأخير يسعى إلى تعويض تلك الفترة بتكثيف مشاهده فى المسلسل والذى يتم تصويره يومياً داخل ديكورات مدينة الانتاج الاعلامي .

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى ويشارك فيه العديد من النجوم منهم وفاء عامر، وادوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ومن إخراج أحمد سمير فرج وانتاج سينرجى.