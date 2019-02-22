بالصور.. النجمة العالمية باربرا بوشيه في جولة نيلية بأسوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت عارضة الأزياء والممثلة الألمانية - الأمريكية باربرا بوشيه جولة نيلية لمشاهدة معالم محافظة أسوان التاريخية (جنوبي مصر).







وأعربت بوشيه عن سعادتها الكبيرة بالجولة السياحية قائلة إن مصر تمتلك كنوزا كبرى بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة.

وأكدت أنها سعيدة للغاية بتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الأربعاء، عن مجمل أعمالها، مشيدة بالدور الذي تقوم به مصر لمساندة حقوق المرأة.

وأطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الـ3، الأربعاء، بتكريم 3 من نجمات السينما المصرية والعالمية وهن الممثلة المصرية منة شلبي، وعارضة الأزياء والممثلة الألمانية - الأمريكية باربرا بوشيه، والممثلة المصرية محسنة توفيق، وذلك برئاسة محمد عبدالخالق، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، والمخرج داود عبدالسيد، والفنان باسم سمرة وأحمد عبدالعزيز ولقاء الخميسي وريم البارودي.