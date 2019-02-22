طارق لطفي يُوضّح أسباب نجاح فيلم "122"

كشف الفنان طارق لطفي سعادته الغامرة بتجربة فيلم "122" والنجاح الكبير الذي حققه الفيلم بدور العرض السينمائية مشيرا إلي انه ردود الأفعال التي تلقها سواء عبر الجهور في الشارع المصري أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فاقت كل توقعاته بل واكتسبه شريحة جديدة من المعجبين والجمهور مؤكدًا أنه كان يراهن نجاح الفيلم وكسبت التحدي والراهن علية.

وأعلن لطفي في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" أن النجاح الرائع الذي حققه فيلم "122" سيشجع العديد من المنتجين خلال الفترة المقبلة على التحمس لتقديم نوعية جديد من الأفلام المختلفة والتطرق لمناطق كان يتم التطرق عليها على استحياء سواء أكانت تشبه نوعية فيلم "122" أو غيرها كالأفلام الحربية مؤكدا أنها ستحقق نجاح كبير إذا تم صنعه بشكل جديد ومحكم .

يشار إلي أن فيلم "122" من بطولته كل من طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى، إنتاج سيف عريبي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

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