ويزو تعلق على ظهورها في "معكم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة ويزو، صورة تجمعها بزوجها والإعلامية منى الشاذلي، في كواليس برنامج "معكم منى الشاذلي"، التي أذيعت مساء أمس الخميس.
وكتبت ويزو على الصورة: "انبسطنا معاكي جدا.. يا رب تكون الحلقة عحبتكم".
يذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم "رغدة متوحشة" مع رامز جلال، فضلا عن مشاركتها في عروض مسرح مصر.
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