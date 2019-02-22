ويزو تعلق على ظهورها في "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة ويزو، صورة تجمعها بزوجها والإعلامية منى الشاذلي، في كواليس برنامج "معكم منى الشاذلي"، التي أذيعت مساء أمس الخميس.

وكتبت ويزو على الصورة: "انبسطنا معاكي جدا.. يا رب تكون الحلقة عحبتكم".

يذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم "رغدة متوحشة" مع رامز جلال، فضلا عن مشاركتها في عروض مسرح مصر.