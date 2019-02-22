السباعي تُوضِّح أنّ "جريمة الإيموبيليا" غامض

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بنجاح فيلم "جريمة الإيموبيليا" الذي قامت ببطولته، وبيّنت أسباب إلغائها حفلة زفافها قبل إقامتها بيوم واحد.

وأضافت ناهد السباعي، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل": "الفيلم ينتمي إلى نوعية جديدة من الأفلام التي من النادر أن تقدم في مصر، وهي نوعية "السيكو دراما"، وهذا النوع من الأفلام يكون صعبا للغاية والحمد لله وفقنا في تقديمه، وردود الأفعال عن الفيلم كانت جميعها إيجابية لأنه يدور في إطار من الغموض والإثارة والتشويق بشأن مَن مرتكب هذه الجريمة حتى يتم اكتشافه في نهاية الأحداث".

وعلّقت على قلّة عدد مَشاهدها رغم أن العمل من بطولتها قائلة إن البطولة لا تعني السيطرة على عدد كبير من المشاهد، لكن الدور الذي قدمته في العمل دور محوري وتدور حوله الأحداث جميعها، وبالفعل جاءني تعليق من أحد مشاهدي العمل عندما تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بشأن قلة عدد مشاهدي وقمت بتوضيح الأمر لها، فأحداث هذا الفيلم كلها تدور حولي، إذ تبدأ القصة مع اختفائي، ولا تنتهي إلا بمعرفة حقيقة ما حدث لي، فالشخصية مؤثرة ولا تكتمل القصة دونها.

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وكشفت عن كيفية استعدادها للدور قائلة: "في الحقيقة الدور كان صعبا للغاية فهي فتاة تعشق الكاتب إلى حد الجنون، وقد يظن البعض في البداية أنها فتاة لعوب إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما، وكشف الحقيقة وطريقة إيصالها للمشاهد خلال الشخصية كان صعبا للغاية".

وتحدّثت عن فيلم "اللعبة الأمريكاني" الذي تنتجه والدتها ناهد فريد شوقي، وتأليف والدها الراحل مدحت السباعي وقالت: "منذ وفاة والدي ووالدتي تقرأ العديد من السيناريوهات التي كتبها حتى تقوم بإنتاج فيلم من تأليفه حتى أعجبها فكرة فيلم "اللعبة الأمريكاني" وهو فيلم رومانسي كوميدي، وعندما عرضت علي أن أقوم ببطولته لم أتردد للحظة".

وتنتقل ناهد إلى الحديث عن أكثر الأعمال التي تعتزّ بها خلال مشوارها الفني، وقالت: "جميع أعمالي السينمائية والدرامية أعتز بها لكن مسلسل "هبة رجل الغراب" قريب جدا إلى قلبي لا سيما أنني كنت مترددة كثيرا في الاشتراك به إلى أن شجعتني والدتي وبعض الأصدقاء على الاشتراك في هذا العمل، ورغم ما واجهته من تحديات وهجوم فإن العمل حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وسعيدة به للغاية، لأنه معتمد فقط على القدرات التمثيلية".

وبيّنت أسباب إلغائها حفلة زفافها قبل إقامتها بيوم واحد قائلة: "فجأة شعرت بأنني لا بد أن أنسحب وأن لا أكمل هذه الزيجة، وشعرت أن هذا ليس الشخص الذي سأكمل معه باقي حياتي، رغم أنه لم يفعل لي شيئا ولم يضايقني قط، ولا يوجد أي خلاف في ما بيننا على الإطلاق، لكنني تحدثت معه وقلت له إنني لا أستطيع أن أكمل الزواج وفي البداية تصوّر أنني أمزح معه، رغم أنه يعلم جيدا أنني لي قرارات فجأة، وحاول البعض أن يتدخل حتى أقيم بالفعل حفلة زفاف أمام الناس ثم ننفصل إلا أنني قررت أن لا أخدع أحدا، وأن أكون صريحة مع نفسي ومع كل من حولي، في البداية كان القرار مفاجئا إلا أنهم بعد ذلك تقبلوه، لكنني أؤكد أن كل ما تم نشره بشأن أسباب إلغاء حفلة زفافي لم يحدث على الإطلاق وهي مجرد اجتهادات من البعض وليس أكثر، وتم الانفصال في ما بيننا بكل هدوء واحترام".

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