شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حلقات تفصل مؤلفو "اللعبة" عن الانتهاء من السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مؤلفو مسلسل "اللعبة" للفنانان شيكو وهشام ماجد، من كتابة 24 حلقة فى حلقات العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى يتم تصويره حالياً بالديكور الرئيسى داخل أحد فنادق 6 أكتوبر.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.