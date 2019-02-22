كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول للفيلم الكوميدي “Poms”
متابعة-سنيار: صدر العرض الدعائي للفيلم الكوميدي “Poms”، والذي تلعب فيه النجمة ديان كيتون، دور البطولة.
إلى جانب كيتون، يضم الفيلم كلا من Pam Grier و Jacki Weaver و Rhea Perlman، و Cheers.
الفيلم من إخراج زارا هايز، من سيناريو من تأليف شاين أتكينسون استناداً إلى قصة لهيز وأتكينسون.
وسيتم افتتاح “Poms” في المسارح في 10 مايو، قبل عيد الأم مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| العرض الدعائي الأول للفيلم الكوميدي “Poms” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.