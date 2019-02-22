بعد زواجه من أنغام.. زوجة أحمد إبراهيم تقيم دعوى طلاق ضده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد الإعلان عن زواج الفنانة المصرية أنغام، من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، كشفت زوجته الأولى ياسمين عيسى، أنها لم تنفصل عنه بعد.

وقالت في تصريحات صحفية: «حتى الآن لم يتم الانفصال رسميًا، ولذلك قمت برفع دعوى طلاق للضرر لما حدث، وستكون أولى جلسات القضية في الأول من شهر مارس المقبل».

وأضافت: «تزوجنا في عام 2010، وأنجبنا طفلين، وكنا نعيش حياة هادئة لكوني بعيدة تمامًا عن الإعلام والفن ولا يشغلني سوى الولدين وتربيتهما، والذهاب بهما للمدرسة والنادي».

وتابعت: «فوجئت بزواج أحمد من أنغام مثلما فوجئ الجميع به، ورغم أنني كنت أشعر بوجود اهتمام منه تجاه أنغام، وكنت أسأله عن علاقته بها يقول لي إن هناك عملًا فنيًا يجمعهما، إلى أن فوجئت مثل الجميع بخبر الزواج».

وعن حقيقة مرضها عقب الكشف عن الزواج، قالت: «بالفعل تعبت للغاية وشعرت بارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في دخولي المستشفى».

وأكدت أنهما يتحدثان حاليًا من أجل أن يكون الانفصال بشكل هادئ، لأن لدينا طفلين.

يذكر أن أنغام تزوجت للمرة الأولى من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، وانجبت منه ابنها الأكبر عمر، ولكنها انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، وأنجبت منه ابنها الثاني، عبدالرحمن، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان أحمد عز سرًا في عام 2011، وانفصلت في 8 يناير 2012.