جيني إسبر تتحدى البرد بجلسة تصوير وسط الجليد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية.

الفنانة السورية التقطت صور الجلسة وسط الجليد، وقد تألقت خلال الجلسة بإطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، فوقه جاكت من الفرو جمع بين اللونين الأسود والأحمر، وتركت شعرها منسدلا على إحدى كتفيها، وتزينت بمكياج قوي.

أما الإطلالة الثانية لجيني، فقد تحدت من خلالها البرد القارس، حيث تألقت بملابس بيضاء خفيفة كشفت عن جزء كبير من ذراعها، وتزينت بمكياج ترابي هادئ، مع إكسسوارات مميزة.

يذكر أن الفنانة السورية جيني إسبر تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، وتشارك جيني في بطولته أمام الفنان بسام كوسا، والفنانة ديمة بياعة، والفنانة شكران مرتجي، صباح الجزائري، فادي صبيح، وغيرهم، كما يُعرض لها أيضاً مسلسل «الحرملك» من تأليف سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق، وتشارك جيني في بطولته أمام جمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري وقيس الشيخ نحيب، ودرة.