منى زكي توجه تهنئة خاصة لمنة شلبي بعد تكريمها في مهرجان أسوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت النجمة المصرية منى زكي على توجيه تهنئة خاصة لصديقتها الفنانة منى شلبي بعد تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الأربعاء 20 فبراير.

منى نشرت صورة لمنة على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت لها تهنئة رقيقة قالت فيها: ” ألف ألف ألف مليون مبروك تكريمك في مهرجان أسوان يا منه يا حبيبتي”.

وأضافت: “تستحقيها بجداره لانك موهوبه وتستحقي اكتر من كده كمان .. بحبك وكان نفسي ابقي معاكي .. مبروك يا جدعه يا موهوبة”.

منة عبرت عن امتنانها الشديد لمنى على هذه التهنئة المميزة، وردت عليها بقولها: “منمن نجمتي المفضلة.. شكرا جدا.. لا توجد كلمات تصف حبي لكي”.

يذكر أن النجمتين منى زكي ومنة شلبي تربطهما علاقة صداقة قوية مذ فترة طويلة، وكانت منة شلبي قد رافقت منى زكي العام الماضي في حفل تكريمها بمهرجان اسوان، وهوما اسعد منى كثيرا وأكدت أن منة أيضا تستحق التكريم، وهو ما تحقق هذا العام.

وكانت منى زكي ومنة شلبي قد تشاركتا التمثيل في عملين سينمائيين وهما “أحلام عمرنا”، و”عن العشق والهوى”، ودائما ما يظهران حبهما لبعضهما والعلاقة الطيبة التي تربطهما.