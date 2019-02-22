سامية الطرابلسي تكشف عن عمليات التجميل التي خصعت لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي بخضوعها لعدد من عمليات التجميل بوجهها.

سامية قالت إنها خضعت لعملية تجميل بأنفها، مبررة ذلك بقولها أنها كانت تعاني من تكتل الغضروف عند إحدى فتحتي أنفها، ما جعلهما يبدوان غير متماثلتين، وهو ما دفعها لإجراء هذه العملية.

الفنانة التونسية كشفت أيضا، خلال استضافتها في برنامج “حفلة 11” على قناة ON E، أنها حقنت شفتيها بالفلير منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن تأثير الفيلر قد قل مع مرور الوقت.

سامية أكدت أن جمالها من الممكن أن يكون قد ساعدها في دخول مجال الفن، لكن موهبتها هي السبب في استمراريتها، مشددة على أنها تحرص على تقديم أعمال فنية جيدة وأن يكون دورها مؤثر في الأحداث.

يذكر أن سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وقد عاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقد قدمت عدد من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.