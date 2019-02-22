محمد حماقي يشعل حفل داون تاون ببورسعيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

فى إطار احتفال المطرب محمد حماقي بألبومه الأخير “كل يوم من ده “، أشعل النجم الكبير الأجواء فى داون تاون بورسعيد، من خلال حفل كبير هناك شاركه بها جمهوره ممن حرصوا على الاحتفال مع نجمهم بأغاني ألبومه التى غناها معهم هناك.

وحضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وافتتح حفله بأغنية هيد ألبومه الجديد “كل يوم من ده” وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب ولافتات الاستقبال التي حملت عبارات سيد حفلات اللايف، بعدها حرص علي تحية الجمهور وتفاعل معهم بسؤالهم عن أكثر الأغانى التى نالت إعجابهم.

وعلى جانب آخر تعتبر تلك الحفلة هى الثالثة لحماقى منذ طرحه الألبوم الذى يتضمن 20 أغنية تعاون فيها مع فريق عمل كبير بداية من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

يذكر أن ألبوم “كل يوم من ده” حقق نجاحاً كبيراً ويضم أغانى “يزلزل”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونى سهرانة”، و”صور”، و”وأعمل ايه”، و”بقيت معاه”، و”يا غربة”، و”م البداية”، و”يا ستار”، “قدام الناس”، و”كفاية حلول وسط”، و”راضينى”، و”راسمك فى خيالى”، و”لا عتاب ولا حيرة”، و”الحكاية حكايتنا”، و”عاش من شافك”، و”خلينا زاى ما إحنا”، و”قالو عنك”، وخدنى اليك”.