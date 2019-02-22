جيني إسبر: أنا ضد عمليات التجميل في هذه الحالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية جيني إسبر عن رأيها في إجراء الفنانات الكثير من عمليات التجميل ليتغلبن على معالم الزمن التي ترسم التجاعيد على وجوههن.

جيني أكدت أنها لا ترفض عمليات التجميل لكنها ترفض الإفراط فيها، حيث قالت: ” أنا مع التجميل في مكانه، أي في حال ظهور عيب في الشكل، ولكنني ضد الطمع والإفراط في التجميل”.

وأضافت: ” ما من امرأة تتخطّى سنّ الأربعين من دون أن تفقد شيئاً من جمالها، لا سيما بسبب التجاعيد التي تغزو بشرتها، لذا من حقها أن تهتم بنفسها وتلجأ إلى الـ«بوتوكس» لكن مع مراعاة السنّ، إذ من الجميل أن تكبُر المرأة، ولكن أيضاً بطريقة مناسبة”.

الفنانة السورية عبرت عن رفضها ما اسمته استنساخ شكل النجمات ، حيث قالت:”ومن جهة أخرى أشدّد على عدم الاستنساخ، وأرفض ما تفعله الفتيات حالياً، إذ نراهنّ نسخاً متعددة عن هيفاء وهبي”.

وعما إذا كانت عمليات التجميل تؤثر على الأداء التمثيلي للفنانة، قالت: “هناك فارق بين الممثلة والمغنية التي يمكنها فعل ما تريد جمالياً، فالممثلة يجب أن تراعي اختلاف الأدوار التي تجسّدها، وألّا تبالغ الى الحد الذي يسطّح وجهها إذا صح التعبير، كالنجمة المصرية نبيلة عبيد، فهي مثال التجميل الزائد عن حدّه”.

ومن ناحية أخرى، تشارك جيني إسبر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سلاسل ذهب» من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك جيني في بطولته أمام بسام كوسا، ديمة بياعة، شكران مرتجي، صباح الجزائري، فادي صبيح، وغيرهم، كما يُعرض لها أيضاً مسلسل «الحرملك» من تأليف سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق، وتشارك جيني في بطولته أمام جمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري وقيس الشيخ نحيب، ودرة.