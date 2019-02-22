بوسي تنافس ابنتها جمالًا في لقطة جديدة تجمعهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية مي نور الشريف جمهورها في صورة جديدة لها مع والدتها الفنانة بوسي عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

مي علقت على الصورة التي نشرتها وكتبت: «أمي حبيبتي ربنا يخليكي لي فوق راسي دايما ناجحة وسعيدة وواخدة بالك مني ومساعداني وفي ضهري، وحبك لينا كلنا مالي حياتنا العيلة أهم حاجة في الدنيا».

بوسي بدت في الصورة بلوك جميل، حيث أظهرها الشعر الأشقر والماكياج بسن أصغر، وجاءت التعليقات لتتغزل فيها وأكد الجمهور أنها بدت أكثر جمالا من ابنتها.

بوسي تزوجت وهي في سن صغير من الفنان نور الشريف، وتعد قصة حبهما من أشهر قصص السينما المصرية، وأنجبت منه ابنتيها مي وسارة، وظلت معه حتى وفاته بعد إصابته بالسرطان.

مي نور الشريف كانت آخر أعمالها في الدراما مسلسل «اللهم إني صائم»، مع الفنان مصطفى شعبان، ووفاء صادق، وتم عرضه في رمضان قبل الماضي.

يذكر أن بوسي انضمت لفريق مسلسل “البرنسيسة بيسة” مع الفنانة مي عز الدين في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل “حالة عشق».