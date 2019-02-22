تكريم محمد صبحى وعبدالعزيز جويدة فى مهرجان 800 سنة منصورة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت جامعة المنصورة مهرجانا فنيا وثقافيا بمناسبة مرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة، تحت عنوان (800سنة منصورة)، حضره عدد كبير من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور الفنان محمد صبحي، والشاعر عبدالعزيز جويدة، والكابتن محمود الخطيب، والناقد طارق الشناوي، والناقدة د. ناهد عبدالحميد، وأسامة سرايا، وأسامة الشيخ.

وقد ألقى الشاعر عبدالعزيز جويدة عدد من قصائدة منها: “هى امرأة”، و”أحبك يا رسول الله” على عزف محمد سعودى وغناء مصطفى النجدي، وأدارت الندوة الناقدة ناهد عبدالحميد، بحضور عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، وقد استمع الشاعر جويدة لعدد من المواهب الشابة فى الشعر والمدح وغيرها وسط حضور كثيف من الطلبة.

وفى نهاية الأمسية كرم عميد كلية الآداب الشاعر عبدالعزيز جويدة، والناقدة د. ناهد عبدالحميد، وأهداهم ميدالية التميز ودرع الجامعة، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع الشاعر، كما كرم رئيس الجامعة الفنان محمد صبحي.