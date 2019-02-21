ما الهدايا التي تلقّتها ميغان ماركل من حفل الـ"بيبي شاور"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادتْ دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، إلى لندن بعد حفل الـ"بيبي شاور"، في نيويورك أمس، بمجموعة من الهدايا، وزيارات من أصدقائها المشاهير.

ورصد متابعون، ميغان 37 عامًا، وهي ترتدي قلادة من الذهب "عيار 18 قيراطًا مكتوب عليها "mommy"، أثناء مغادرتها فندق مارك سيتي، حيث أقيم الحفل في جناح بنتهاوس، بقيمة 75 ألف دولار.

وهذه هي المرّة الأولى، التي ترتدي الدوقة الحامل هذه القلادة، ما يُشير إلى أنّها قد تكون واحدة من هدايا الحفل المقدّمة إليها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم أنّ القلادة المصنوعة يدويًا، تُباع بثمن رخيص، وتُباع بالتجزئة بسعر 850 دولارًا (650 جنيهًا إسترلينيًا)، بواسطة المصمّمة جينيفر ماير، إلا أنّها تبدو من الهدايا المفضّلة لميغان.

وشُوهد أصدقاء ميغان، وهم يصلون للحفل بحقائب مكدّسة بهدايا فخمة، حيث ساعد الأمن على جلب الأشياء الهائلة إلى الفندق.

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وكان من بين الهدايا سرير أطفال متحرّك من ماركة Babyletto بقيمة (329 جنيه استرليني)، فيما أشارتْ بعض المصادر، إلى أنّ صديقتها لاعبة التّنس، سيرينا ويليامز، قامتْ بدفع فاتورة الفندق، التي وصلتْ إلى ما يقارب الـ300 ألف دولار أمريكيّ.

كما حملتْ مذيعة "سي بي إس"، غايل كينغ، حقيبة ملوّنة، في داخلها هدايا للطفل الملكيّ القادم، وشُوهدتْ المصمّمة ميشا نونو، وهي تحمل أيضًا، حقيبة هدايا اختارتها من متاجر "راني أرابيلا"، الشّهيرة ببيع الأدوات المنزلية، وبطّانيّات الأطفال.

ولعلّ الهدية الأكثر قيمة، كانت المُهداة من أمل كلوني، حيث قامت بدفع نفقات الطائرة الخاصّة، التي حملت ميغان ذهابًا وإيابًا، وتكلّفتْ 250 ألف دولار أمريكيّ، فاستخدمتْ طائرة من طراز جلف ستريم "جي 450"، المفضّلة لدى مشاهير هوليوود، وكبار الشخصيات.

وتمّ إهداء ميغان ماركل 17 حقيبة "أواي" العصرية الذّكيّة للسّفر، التي تعمل بالبطّارية، ويبلغ ثمن الواحدة منها 225 دولارًا، لتقديمها كهدايا للمدعوين في حفل الاستقبال، كما قدّمتْ شركات شهيرة، العديد من الهدايا للدوقة، ومدعويها.