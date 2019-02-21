زيندايا بدلا من جيجي حديد.. شاهدي الصُّور الأوليّة لمجموعة تومي هيلفيغر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يفصلنا سوى أسبوعين، على انطلاق أسبوع الموضة في باريس، حيث سيتمّ عرض مجموعة "Tommy Hilfiger x Zendaya" لأوّل مرّة، وفي انتظار ذلك، تمّ طرح الصّور الأولى، من لوك بوك المجموعة المُرتقبة، وتُعدّ زيندايا، النجمة الثانية، التي يتعاون معها المصمّم الأمريكيّ، تومي هيلفيغر، بعد تعاونه لمدّة عامين، مع العارضة، جيجي حديد.

وحسب بيان صحفيّ، استلهمتْ زيندايا تصاميمها، من النساء القويّات، والأيقونيات في فترة السبعينيات، بما في ذلك النساء، اللّاتي شاركنَ في عرض أزياء "Battle of Versailles" التاريخيّ، سنة 1973.

وشملتْ المجموعة، معاطف وسترات بلايزر مهيكلة، وبنطلونات جينز، بخصر عالِ، والتقليمات، ورسوم غرافيكية بألوان قوس قزح، وبدلات مطبّعة، وفساتين مُلتفّة.

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وبدتْ جماليّة المجموعة، أكثر نضجًا من جمالية مجموعات جيجي حديد، التي أتتْ بطابع رياضيّ، وشبابيّ، مستوحى من التسعينيّات، وعلى الأقلّ، انطلاقًا من هذه الصّور، يمكن القول إنّها لا تعتمد على نمط اللوغومانيا، بشكل كبير، مثل أغلب مجموعات هيلفيغر في الآونة الأخيرة.

ألقِ نظرة على صور اللوك بوك، وترقّبي رؤية المجموعة الكاملة، ضمن عرض ربيع 2019، والذي سيتمّ الكشف عنه في باريس، يوم 2 مارس.