أميرة العايدي تستعد لتصوير الجزء الثالث من "كلبش" لرمضان المقبل

تعاقدت الفنانة أميرة العايدي على المشاركة في بطولة مسلسل "كلبش 3"، مع النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2019، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، وتبدأ العايدي فى تصوير دورها الفترة المقبلة.

ويستعد النجم أمير كرارة لتصوير مسلسل "كلبش 3" خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصوير برنامجه "سهرانين"، ويشارك فى بطولته هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزى، أحمد العوضى، محمد على رزق، وآخرون.

ويعرض لأميرة العايدى حاليا مسلسل "للحب فرصة أخيرة" الذى يعرض الجزء الثانى منه على قناة ON E، بطولة داليا البحيرى وفراس سعيد ومحمد غنيم، وأمل رزق، وأحمد عبد الله محمود وهند عبد الحليم وريم سامى وجوليا ولورين حيدر وروفيدا النعيم ولانا عماد، وتأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى.

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