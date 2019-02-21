شكرا لقرائتكم خبر عن الشارموفر العظيم بيدحرج أحلى مسا.. أغنية جديدة لفرقة شارموفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هوبا ليسا أسمع دوشة هيصة، الشارموفر العظيم بيدحرج أحلى مسا، لو بتتخن من الدندورمة بطّل كل هريسة".. بمثل هذه الكلمات غير المفهومة ربما عند سماعها لأول مرة كما هي العادة فى أغانيها، قررت فرقة شارموفرز مفاجأة جمهورها بإطلاق أغنية جديدة من ألبومها الجديد تحت مسمى "رقصت".

بعد أيام قليلة من إطلاقها كليب "انفصام"، والذى يحمل اسم ألبومها الثانى، وشاركت خلاله مع عدد من نجوم الفن ممن ظهروا شرفيًا خلال الكليب، مثل فتحى عبد الوهاب وهند عبد الحليم ومروان يونس، كشفت فجأة عن أغنية جديدة من ضمن الألبوم دون إعلان مسبق عنها، رغم إعلانها إطلاقه رسميًا بحفل غنائي كبير مساء الجمعة 8 مارس المقبل، بالتجمع الخامس، ويبدو أن الفرقة ستستمر على هذا النهج خلال الأيام المقبلة بإطلاق أغنية منفردة كل فترة حتى ظهور الألبوم كاملًا.

وتعد أغنية "رقصت" رابع أغنيات ألبوم شارموفرز الجديد "انفصام"، بعد إطلاقها أغنيتين منه خلال العام المنصرم بشكل فيديو كليب، أولاهما "مفتقد الحبيبة" وبعدها "زامبا"، وبدأت العام الجاري بكليب أغنية الألبوم الرئيسية "انفصام"، وتعود الفرقة خلال الألبوم الجديد للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا".