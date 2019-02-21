شكرا لقرائتكم خبر عن كوميدى وكرتون وإثارة.. 4 أفلام جديدة فى السينما هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول نهاية الأسبوع، يسعى الكثير للبحث عن الأفلام الجديدة التى تعرض فى السينمات، وإذا كنت ترغب فى أن تختتم أسبوعك بحضور فيلم جديد، نقدم لك فى هذا التقرير أحدث 4 أفلام بدأت دور السينما المختلفة فى عرضهم أمس إلى جانب "التريلر" الخاص بهم، والتى تنوعت بين الأكشن، التشويق وأفلام الرسوم المتحركة.



The Mule

The Mule

تدور أحداثه فى إطار من التشويق والجريمة، ويحكى قصة إيرل ستون، الرجل التسعينى المتخصص فى علم اﻷشجار، وأحد أبطال الحرب الكورية، والذى يلقى القبض عليه بعد محاولته تهريب شحنة ضخمة من الهيروين تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار عبر حدود ولاية إلينوي اﻷمريكية لصالح إحدى عصابات المخدرات المكسيكية.

من بطولة وإخراج كلينت إيستوود ، برادلى كوبر ، تايسا فارميجا ، أليسون إيستوود.



Snowtime 2- Race Time

فيلم الرسوم المتحركة تدور قصته حول فرانكى، مصمم الزلاجات، الذى يتلقى خسارة مريرة عندما تتحطم زلاجاته الرائعة فى السباق المذهل عبر القرية قبل عبور خط النهاية، لكنه يرفض أن يقبل الخسارة، ويظن أنه ارتكب بعض الأخطاء فى بنائها، وجنبًا إلى جنب مع أصدقائه يتمكن من إثبات أنه تم خداعه خلال السباق.

يقوم بالأداء الصوتى سونيا بول، أنجلينا جالبو، داون فورد، نويل فيشر، لوسيندا دايفيس



Upgrade

فيلم من نوعية التشويق والإثارة، تدور احداثه فى المستقبل القريب، عندما تصير التكنولوجيا متحكمة فى كافة جوانب الحياة، وتنقلب حياة جراى، الذى يعانى فوبيا من كل ما هو له علاقة بالتكنولوجيا، ويصير هدفه الرئيسى تحقيق انتقامه المنتظر عن طريق زرع شريحة كمبيوتر ذكية تجريبية تحمل اسم "ستيم".

بطولة لوجان مارشيل-جرين، بيتى جابريال، بينديكيت هاردى، هاريسون جيلبرتسون، كرستوفر كربى



What Men Want

يحكى فيلم الكوميديا والفانتازيا عن سيدة تدعى آلى ديفيس، التى تتعرض على الدوام للتهميش فى عملها من قبل وكلاء الرياضة الذكور، وإذا بها تكتسب ميزة غير متوقعة بعد تعرضها لحادث يلم بها، يجعل لديها القدرة على سماع أفكار الرجال.

بطولة تراجى بى.هينسون، ويندى ماكليندون-كوفى، ماكس جرينفيلد، شاكيل أونيل، تراسى مورجان، ألديز هودج