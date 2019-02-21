شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسارى يهنئ تامر حسنى على نجاح كليب "ناسينى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مغنى البوب الكندي العالمى ذو الأصول اللبنانية مساري، النجم تامر حسنى على أغنيته المصورة الجديدة "ناسيني ليه" بمشاركة المطربة السعودية أسيل عمران، وطالب جمهوره بمشاهدة الكليب ومتابعة الألبوم الذى وصفه بـ"النارى" ، وذلك عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وقال مسارى المتواجد حاليًا فى هوليوود عبر انستجرام: "ألف مبروك تامر على الكليب الجديد ونجاحه الناري، تحية خاصة من هوليوود"، وذلك عقب النجاح الجماهيري الكبير الذى لاقى كليب تامر الجديد، واستمر متربعًا على عرش تريندات اليوتيوب على مدار خمسة أيام متتالية منذ إصداره، متخطيًا حاجز مشاهدات الـ11 مليون.