مأخوذ عن مسلسل إيطالي.. تفاصيل مسلسل دينا الشربيني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت المؤلفة مريم نعوم إن مسلسل الفنانة دينا الشربيني الجديد ينتمي للتشويق بعض الشيء وبه قليل من الرعب، وتؤدي دور محامية تبحث عن قاتل شقيقتها.

وأضافت نعوم، خلال لقاء مع برنامج "إم بي سي تريندنج" أن حبكة المسلسل مأخوذة من مسلسل إيطالي، وتلعب ريهام عبد الغفور دور شقيقة دينا الشربيني وهي فنانة تشكيلة، ويضم العمل أيضا أحمد السعدني وأحمد داود وسوسن بدر، التي تلعب دور "الأم".

وأوضحت مريم نعوم أن المسلسل تغير اسمه إلى "زي الشمس" بدلا من اسم "يوم وليلة".

يُذكر أن دينا الشربيني قدمت في رمضان الماضي مسلسل "مليكة" من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك عن قصة أحمد طاهر ياسين وإخراج شريف إسماعيل.