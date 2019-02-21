20 صورة ترصد تاريخ سيرين عبد النور الفني والأسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحل عيد ميلاد الفنانة سيرين عبد النور، اليوم الخميس، إذ ولدت في 21 فبراير 1977، ودرست في مدرسة القديس كورييه ثم درست المحاسبة، وحصلت على دورات في تصميم أزياء، وفي نهاية شهر نوفمير 1993 بدأت العمل في مجال "المودلينج"، وكان أول عرض أزياء تشارك به لعرض ملابس خاصة بموسم الكريسماس لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد وأبو محفوظ.

كما ظهرت سيرين عبد النور في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، الذي صُور في لبنان ليُعرض في السعودية.

وفي بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "ماريانا" ومسلسل "غدا يوم آخر".

وفي عام 2003 حصلت سيرين عبدالنور علي أول بطولة لها من خلال مسلسل "ابنتي" وتوالت البطولات، ما جعلها تبدأ في شق طريقها في الغناء عام 2004، وحصلت في عام 2008 على أول بطولة لها في مصر من خلال دور "نجلاء وجدي" في الفيلم الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" أمام الفنان محمد هنيدي، وانطلقت بعدها في عدد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون.

ونرصد لكم بالصور محطات في تاريخ سيرين عبد النور الفني.