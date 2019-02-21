السبت.. حورية فرغلي تبدأ تصوير "استدعاء ولي أمر عمرو" في إحدى المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تبدأ الفنانة حورية فرغلي، تصوير أولى مشاهد فيلمها "استدعاء ولي أمر عمرو" للمنتج وائل عامر، يوم السبت الموافق 23 فبراير.

يشهد اليوم الأول في التصوير، تواجد حورية فرغلي والفنان محمد عز والفنانة انتصار والطفل فارس والفنانة كلوديا حنا، ويتم داخل إحدى المدارس.

وكانت شركة الفارس للإنتاج الفني والسينمائي للمنتج وائل عامر، أنهت التعاقد خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من النجوم، وتعاقد عامر مع ٣٠ فنان يشاركون في البطولة، منهم "صبري فواز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، كلوديا حنا، إيمان السيد"، الطفل فارس والذي يجسد شخصية عمرو.

الفيلم من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

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