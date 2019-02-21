في ذكرى وفاة معلم السينما.. تعرف على أهم أعمال "ابن البلد" الفنان محمد رضا

الفنان الراحل محمد رضا

كتب- أحمد عبداللاه

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد رضا "معلم السينما" حيث أنه أشتهر بأدوار ابن البلد وأدوار المعلم.

نشأته:

ولد الفنان محمد رضا فى اسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات،

وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

شخصية المعلم:

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية

مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في انه يعطى

شخصيه المعلم الفكاهة والتى كان يتمتع بيها.

عمل العديد من الأعمال الناجحة منها

المسرحيات:

نقطة الضعف

زقاق المدق

اصل وصورة

ومن أهم مسلسلاته:

ساكن قصادى

عماشة عكاشة

يوميات جاد الله

عنتر بيكا

يوميات ونيس (الجزء الثانى)

الزنكلوني

كما قدم العديد من الأفلام التي لمع فيها اسم الفنان محمد رضا ومنها

"جعلوني مجرما - بنات حواء – فتوات الحسينية، العتبة جزاز، باريس والحب، ثعالب وأرانب، ليتيم والحب، الصاغة" والكثير من الأفلام التي زادت من حب الجمهور إلى الفنان محمد رضا