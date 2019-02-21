هاني شاكر يروج لظهوره الليلة في "حكايات لطيفة"

هاني شاكر كتب - أحمد عمرو: روج النجم هاني شاكر لظهوره الليلة كضيف في برنامج "حكايات لطيفة"، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علق كاتبا: "انتظروا أمير الغناء العربي النجم الكبير هاني شاكر في برنامج حكايات لطيفة الليلة الساعة التاسعة مساءً على dmc". "انتظروا أمير الغناء العربي النجم الكبير هاني شاكر في برنامج حكايات لطيفة الليلة الساعة التاسعة مساءً على dmc". يذكر أن المطرب هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية بمناسبة عيد الحب بعنوان "خنت نفسي"، و هي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان وتوزيع محمد ضياء، كما حققت الأغنية رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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