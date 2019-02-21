ياسمين نيازي تروج لحفل "النايل دراجون"

روجت النجمة ياسمين نيازي، لحفلها الغنائي، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، بـ "النايل دراجون"، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث علقت كاتبة: "مستنياكم بكرا الجمعه في راي كلوب بالنايل دراجون".
يذكر أن الفنانة ياسمين نيازي، تشارك فيمسلسل "قيد عائلي"، و تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، و تعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، و كيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، و هو بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي،
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