السبت المقبل.. انطلاق تصوير أولى مشاهد "استدعاء ولي عمرو" لـ حورية فرغلي و محمد عز

كتب - أحمد عمرو:

ينطلق تصوير أولى مشاهد فيلم "استدعاء ولي عمرو"، للمنتج وائل عامر، يوم السبت المُقبل الموافق 23 فبراير من الشهر الجاري، و هو بطولة كل من النجمة حورية فرغلي، و محمد عز.

استطاعت شركة الفارس للإنتاج الفني و السينمائي للمنتج وائل عامر، و المسؤولة عن إنتاج "استدعاء ولي عمرو"، أن تنهي التعاقد خلال الفترة الماضية مع عدد كبير

من النجوم، حيث تعاقد عامر مع ٣٠ فنان يشارك فى بطولة الفيلم بجانب النجمة حورية فرغلي و محمد عز.

كما أنضم لفريق عمل الفيلم كل من النجم صبري فواز، محمد لطفي، مي كساب، الطفل فارس، و الذي يجسد شخصية عمرو، إنتصار، سماح أنور، كلوديا حنا،

إيمان السيد، ندى بهجت، حمادة الليثي، محمد يونس، أماني كامل، و الطفلة شهد، و الفيلم من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

و يتم اليوم تصوير أولي مشاهد الفيلم داخل إحدى المدراس، بتواجد عدد كبير من أسرة الفيلم.

يذكر أن المُنتج وائل عامر خلال الفترة المُقبلة لخوض عدد من الأفلام السينمائية، خاصة أنه تعاقد مع أحد النجوم الكبار لتقديم عمل سينمائي جديد من المقرر الكشف عن الكثير من تفاصيله الفترة المُقبلة.