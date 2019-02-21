بالصور.. رانيا منصور بفستان الزفاف في مسلسل "ابن أصول"

نشرت الفنانة "رانيا منصور" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور ظهرت فيها بفستان الزفاف، وذلك خلال تصوير مسلسل "ابن أصول" بطولة الفنان حمادة هلال، المقرر عرضه المسلسل خلال رمضان المقبل.
وعلقت "رانيا على الصور قائلة" من تصوير مسلسل ابن أصول.
يشار إلى أن "هلال"، يجسد خلال العمل شخصية "ميشو" الذي تجمعه قصة حب مع "رانيا" خلال الأحداث، ولكن تتغير هذه القصة بسبب سيطرة والدته عليه بطريقة مباشره وتدخلها
ابن أصول" بطولة كل من: "حمادة هلال، رانيا منصور، ايتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزه العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد وغيرهم، وإنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
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