عمرو دياب يُحيي زفاف الفائزين بمسابقة ألبومه

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيا الفنان عمرو دياب مساء أمس حفل زفاف اثنين من محبيه داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وذلك ضمن مسابقة أقامتها إحد شركات الاتصالات وكانت جائزتها الكبرى "الفوز بتنظيم حفل زفاف" يقوم بإحيائه عمرو دياب. وهي المسابقة التي أُطلِقَت بالتزامن مع طرح ألبومه الأخير



هذا وحرص "دياب" خلال الحفل على التقاط الصور التذكارية مع العروسين والرقص معهم، وسط تفاعل من الحضور الذين رحبوا به.