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صور.. رانيا منصور بفستان زفافها على حمادة هلال فى "ابن أصول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا منصور، صور مشهد زفافها على الفنان حمادة هلال ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" المقرر عرضه رمضان المقبل، على صفحاتها الشخصية، وعلقت: "من تصوير مسلسل ابن أصول".

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وقالت رانيا منصور فى تصريحات صحفية لها إن مشهد الزفاف يجمعها مع ميشو - حمادة هلال -  بعد قصة حب ستتغير مع مرور الأحداث وذلك لسيطرة والدته عليه وتدخلها فى حياته الشخصية.

 

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

 

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