شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يكشف سر عدم ظهور موديل فى "كليب "500 سكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب هيثم سعيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنية "500 سكة" على طريقة الفيديو كليب والذى حقق نسب مشاهدة كبيرة، مشيرا أن فكرة الكليب لم تتطلب ظهور موديلز معه حيث إنه من خلاله بعيد عن حبيبته ويحاول الوصول إليها .

وتقول "من يوم ما غبتى وقلبى رافض إنه يهدى.. سايبة فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة.. مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه وأرضى.. أنا ادعى الصدفة تجمعنا وأشوفك من بعيد حتى.. وأحاول إنى أوصلك وأمشى فى 500 سكة" .

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "عينى"، والتى شهدت عودته إلى الساحة الغنائية منذ فترة غياب، وهى من كلمات رامى أمين، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أحمد عاطف، والفيديو كليب من إخراج خالد عليوة، وحققت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال قوية.

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.