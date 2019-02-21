في فيديو كوميدي.. المنتصر بالله يكشف سبب تسميته بهذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان المنتصر بالله سبب إطلاق هذا الاسم عليه، رغم أنه ليس من الأسماء المسيحية المعتادة.

وقال خلال مشاركته في برنامج من سيربح المليون: "والدي خلف ابن سماه عزت بعد سنة مات، خلف طفل تاني سماه عزت بعد سنتين مات، وفي يوم كان بيناجي ربنا بيقوله ليه كل ما أخلف عيل تاخده، إنت بتحب عيالي للدرجة ديه، لو خلفت تاني هحط اسمك في اسمه".

وأضاف: "خلف طفل فسماه المعتز بالله، وعاش بعد 3 سنين جيت، فقال ربنا نصرنا، فسماني المنتصر بالله"، مشيرا إلى أن أسماء أشقائه هي محفوظ بالله ومحفوظة بالله وإكرام الله ونعمة الله.

واليوم يتم الفنان الكوميدي المنتصر بالله عامه الـ69، إذ ولد في 21 فبراير 1950، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977، وبدأ حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح.