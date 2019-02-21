رانيا محمود ياسين تنشر صورًا جديدة من كواليس "فلانتينو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تواصل الفنانة رانيا محمود ياسين، تصوير دورها في مسلسل" فلانتينو"، الذي يجمعها بالفنان الكبير عادل إمام، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
وشاركت رانيا متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين جديدتين في إطار واحد من كواليس المسلسل، وظهر معها المخرج رامي إمام، والفنان أحمد فريد.
رانيا تجسد دور معلمة لغة فرنسية في مدرسة انترناشيونال، وهي سيدة جميلة ورقيقة تحب زوجها لدرجة كبيرة، ولم ينعم عليها الله بالإنجاب، ليشاهد بعد ذلك الجمهور ما ستمر به في حياتها.
"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.
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