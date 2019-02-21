منظمة سلمان خان الخيرية تُدرَج بالقائمة السوداء في الهند

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ بلدية مدينة مومباي في الهند (Brihanmumbai Municipal Corporation) أدرجت منظمة النجم Salman Khan سلمان خان (Being Human) غير الحكومية ، بالقائمة السوداء، لعدم إنشاء وحدات غسيل الكلى بشروط ميسّرة في باندرا، لأكثر من سنة، بعد تخصيص المشروع.



وأضافت المصادر أنّ الهيئة المدنية، التي أصدرت إخطارًا عرضيًّا للمؤسسة، قررت مصادرة إيداع المنظمة غير الحكومية، وهي الآن تطرح مناقصات جديدة للمشروع.



وكانت شركة BMC قد قررت في ديسمبر 2016 ، البدء بإنشاء 12 مركزًا لغسيل الكلى، سيتم تجهيزه لإجراء 10000 عملية غسيل كلى شهريًّا. تابعوا أيضاً: صور.. سلمان خان ويوليا فنتور معًا في الجيم



ووفقًا للاتفاق بين القطاعين العام والخاص، فإنّ الهيئة المدنية ستوفر المساحة لكل مرفق، في حين أنّ جمعية Being Human التي تتبع سلمان خان ستكون مسؤولة عن تعيين الموظفين وصيانة المراكز.



ويقول أحد مسؤولي البلدية: "بناءً على التكليف الصادر لها، تم دفع الضمان البنكي للمضي قدمًا في المشروع، ولكن مع عدم انطلاق المشروع ، أصدرنا لهم تحذيرًا يوضح السبب في وضعهم على القائمة السوداء".



من ناحية أخرى، قال أحد ممثلي مؤسسة Being Human لمصادر صحافية، أنّ مؤسسة Being Human Foundation لديها بعض المتطلبات الإلزامية التي يجب تضمينها في العقود. تابعوا أيضاً: صور.. سلمان خان ويوليا فنتور معًا في الجيم



وكانت هناك مناقشات حول تلك التي لم تتحقق في نهاية المطاف، حيث لم يكن هناك أيّ عقد رسمي، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم على الإطلاق. "



في سياق آخر، يستكمل سلمان تصوير أحدث أعماله السينمائية "بهارات" في عدد من العواصم العالمية، ويشترك في بطولة الفيلم الممثلة كاترينا كيف Katrina Kaif، ويخرجه علي عباس ظفر. 5

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