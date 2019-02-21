بالفيديو.. تامر عاشور يطرح برومو كليب "ده حكاية"

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طرح النجم تامر عاشور برومو كليب أغنية "ده حكاية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية كلمات أمير طعيمة، و ألحان محمد النادي، توزيع النابلسي.
يذكر أن المطرب تامر عاشور يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال إنتظاره من جمهوره و محبيه، و يضم الألبوم على 10 أغنيات و
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