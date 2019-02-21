بالفيديو.. تامر عاشور يطرح برومو كليب "ده حكاية"

تامر عاشور

كتب - أحمد عمرو:

طرح النجم تامر عاشور برومو كليب أغنية "ده حكاية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية كلمات أمير طعيمة، و ألحان محمد النادي، توزيع النابلسي.

يذكر أن المطرب تامر عاشور يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال إنتظاره من جمهوره و محبيه، و يضم الألبوم على 10 أغنيات و

هي " أيام"، "من غير ما احكيلك"، "ماشوفناش"، "خير"، "دي حكاية"، "في بالي"، "قولوله سماح"، "بقالي زمان"، "خلصانة"، "سلام"، "مرة"، "ماتختلفيش"، "حبيبي انت حبيبي"، كما من المتوقع صدور الألبوم خلال شهر فبراير الجاري.