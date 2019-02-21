في عيد ميلادها.. ما لاتعرفينه عن سيرين عبدالنور

تحتفل اليوم الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ42؛ فهي من مواليد 21 فبراير 1977، وبهذه المناسبة نستعرض جوانب من حياة الفنانة الشهيرة، التي بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء ثم مغنية وممثلة.

حقق ألبومها الغنائي «ليلة من الليالي»، الذي أصدرته عام 2004، نجاحاً كبيراً في عالم الغناء العربي، وكان سبب شهرتها الفنية، ثم بعد ذلك جاء ألبوم «عليك عيوني» و«ليالي الحب».

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أما عن أدوارها السينمائية؛ فكان فيلم «رمضان أبوالعلمين حمودة» مع الفنان محمد هنيدي أول فيلم من بطولتها سنة 2008، وحقق نجاحاً كبيراً في وقتها، وقدمت من خلاله أغنيتها الشهيرة «باللغة العربية الفصحى».

شاركت في الأعمال الدرامية المصرية، من أبرزها دورها في مسلسل الأدهم، مع الفنان أحمد عز.

تزوجت الفنانة سيرين عبدالنور من اللبناني فريد رحمة، في 2007، وحققت أسرة سعيدة وأنجبت طفلتها الأولى تاليا في 10 يونيو 2011، وبعد ذلك أنجبت طفلها الثاني في 17 مارس 2018 ويدعى كريستيانو، وظهر معها خلال الفترة الأخيرة في أحد الإعلانات الخاصة بشركات حفاضات الأطفال، ولاقى الإعلان نجاحاً كبيراً واستحساناً من قِبل محبيها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

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تعتبر الفنانة سيرين عبدالنور، من النجوم المهتمين بالتواصل مع جمهورهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويظهر ذلك بوضوح من خلال حساباتها وتعليقاتها المستمرة.