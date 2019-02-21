نجمات هوليوود على موعد مع أثمن الأحجار الكريمة في "الأوسكار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد نجمات هوليوود للتزين بأثمن الأحجار الكريمة، أثناء مرورهن على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد المقبل.





وتوفر دور مجوهرات، مثل تيفاني، وهاري وينستون، وونيل لين وغيرها، الزينة لكثير من الحاضرات بقطع نادرة وكلاسيكية وملابس لاستكمال لحظة مرورهن على البساط.





وأقامت دار شوبارد، ومقرها سويسرا، جناحاً في فندق بمنطقة لوس أنجلوس؛ لعرض قطع مجوهرات من نيويورك وجنيف وهونج كونج لخدمة مصففي الشعر وكبار الشخصيات والموهوبات، بأحجارها الكريمة.





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وقالت ديزيري جالا، مديرة العلاقات العامة والإعلام في شوبارد، إنه عندما يتعلق الأمر بالمظهر على البساط الأحمر فإن النجمات يستخدمن المجوهرات لإبراز ثوب أو أي شيء يرتدينه.





وأضافت أن من بين أبرز المعروضات قلادة من الألماس والياقوت.





وكل القطع التي ترتديها ليدي جاجا وجوليا روبرتس وميليسا مكارثي خلال موسم توزيع الجوائز، تكون من شوبارد.