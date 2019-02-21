نشرت الفنانة ميرنا وليد صورة لها مع إحدى بناتها وهي في العاصمة الفرنسية باريس وعلقت ميرنا على صورتها بالفيس بوك قائلة أنها وقفت طابور في درجة حرارة 2 تحت الصفر أمام برج إيفل لمشاهدة معالم باريس من أعلى البرج. ميرنا تصور حاليا مسلسل قيد عائلي مع ميرفت أمين وبوسي وعزت العلايلي ومقرر عرضه في رمضان القادم المسلسل تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزه. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا Advertisements - ميرنا وليد تُؤكِّد ظهورها بشكل مُختلف في "قيد عائلي" - حالة من الغضب تُسيطر على الفنانة ميرفت أمين لهذا السبب

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كانت هذه تفاصيل خبر ميرنا وليد تنشر صور رحلتها إلي باريس عبر "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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