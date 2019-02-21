وفاء عامر تمتلك "أتيليه" في الإسكندرية خلال أحداث "حكايتي"

بدأت الفنانة وفاء عامر تصوير مَشاهدها الأولى من مسلسل "حكايتي"، للفنانة ياسمين صبري في أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيوينة، حيث تجسد شخصية "فريدة" التي تعمل سيدة أعمال تعمل في مجال الموضة والأزياء ولديها "أتيليه" على شواطئ الإسكندرية، تتعامل فيه مع كبار عالم الموضة والأزياء.

وانطلق تصوير المسلسل مطلع هذا الأسبوع في الإسكندرية بعد فترة تحضيرات استغرقت شهرين ما بين ترشيحات وتعاقدات وبروفات على الشخصيات، بعد اكتمال فريق العمل الذي يضم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش.

وظهرت وفاء عامر في دراما رمضان الماضي بمسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان وقدمت دور زوجة والده، وشارك في العمل سيد رجب، ودرة، دينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبوعوف، وصبري عبدالمنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفي تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج ياسر سامي.

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