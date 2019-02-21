ياسر جلال يستأنف تصوير "لمس أكتاف" الجمعة المقبل

يستأنف الفنان ياسر جلال تصوير أحداث مشاهده في مسلسل " لمس أكتاف"، الجمعة القادم، داخل أحد الديكورات التي تم بنائها خصيصًا للعمل علي أن يستمر التصوير فيه لمدة أسبوع قبل الانتقال لديكور أخر.
يشارك في بطولة المسلسل، حنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب وهبة عبد الغني والمصارع كرم جابر، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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