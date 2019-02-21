بالصور- باربرا بوشيه في جولة نيلية بمدينة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قامت النجمة العالمية باربرا بوشيه، بعمل جولة نيلية لمشاهدة معالم محافظة أسوان التاريخية .

وعبرت عن سعادتها بهذه الجولة، قائلة إن مصر تمتلك كنوز كبرى بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة.

وأكدت أنها سعيدة للغاية بتكريمها أمس في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة عن مجمل أعمالها، وأشادت بالدور الذي تقوم به مصر لمساندة حقوق المرأة.

يُذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان أسوان لسينما المرأة بدأت فعالياتها أمس، وتستمر حتى ٢٦ فبراير الجاري.

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