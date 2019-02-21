منة شلبي في تكريمها بـ"أسوان لسينما المرأة": أتمنى أن تمنح الدولة جوائزها التقديرية للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة منة شلبي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي تمتد حتى 26 من فبراير الجاري.

وقام بإدارة الندوة الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أكد أن مهرجان أسوان أصاب الهدف باختيار فنانة شابة مميزة، قدمت ما يستحق تكريمها عليه لحرصها على التنوع وتقديم كل ما هو جديد ومميز.

وأضاف الشناوي: "منة شلبي شخص مميز فنيا نجح في الظهور وفرض وجوده في وقت صعب كان يسيطر فيه النجوم الرجال على ما يقدم في السينما المصرية، وتمكنت من طرح اسمها على كبار المخرجين مثل رضوان الكاشف وأسامة فوزي ومحمد خان ومروان حامد وهالة خليل وخالد مرعي ويسري نصر الله ويوسف شاهين، واختيارها للمشاركة في أعمالهم بموهبتها الفريدة والمميزة فنيا".

وأشار إلى أنه تعرف على منة شلبي عام ٢٠٠٠ في فيلم الساحر أخر أفلام رضوان الكاشف، مشيرا إلى أن منة ظهرت وتسلمت الراية في الألفية الجديدة بين فتيات جيلها بما قدمته من أدوار مؤثرة، فهي تعلمت أن تقول لا لبعض الأدوار ونجحت في تحمل مسئولية أدوار البطولة.

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وقالت منة شلبي: "أنا سعيدة للغاية بوجودي في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وتكريمي في حفل افتتاح دورته الثالثة، وأخبرت إدارة المهرجان بسعادتي بوجود مهرجان يهتم بالمرأة ويقام في صعيد مصر وهو أمر هام يجب أن يستمر، وأتمنى وأفتخر بتقديم عمل يتحدث عن صعيد مصر بشكل عام وأهل النوبة وأسوان بشكل خاص".

وأضافت "منة": "أنا كنت سعيدة الحظ باختياري في الأفلام التي قدمتها، وأدين بالفضل فيما حققته لكل المخرجين الذين عملت معهم بداية من الأستاذ رضوان الكاشف الذي منحني فرصة كبيرة قدمتني للجمهور بشكل جيد، وكذلك جميع المخرجين الذين عملت معهم ساندوني ودعموني ووثقوا في بشكل كامل وبعضهم منحني أدوار ساهمت كثيرا في مسيرتي القصيرة، لأنهم يحبون السينما وتعلمت منهم الكثير وكنت تلميذة نجيبة لهم في أوقات كثيرة ومشاغبة في أوقات أخري".

واستكملت منة حديثها قائلة: "أتمنى أن تمنح الدولة جوائزها التقديرية لشباب يقدمون خطوات مميزة بالتوازي مع الكبار، الذين نتعلم منهم وخلال أخر سنوات حرصت على اختيار الأدوار الصعبة والمختلفة لأنها بمثابة تحدي لنفسي لأنها شخصيات بعيدة كل البعد عن شخصيتي فأنا عاشقة للتمثيل".

واستكملت: "لم أفكر يوما في أن أكون مشهورة ومثلي الأعلى في التمثيل سعاد حسني وعبلة كامل التي اعتبرها ممثلة عظيمة وتلقائية، وتعلمت منها الكثير وأحب مشاهدة أعمالها وأنا اعتبرها ممثلة استثنائية لأنها لا تشبه أحد وقدمت مدرسة خاصة بها وموهبتها الفريدة تجعلها من أفضل وأجمل النساء، والتمثيل جعلني شخص أفضل ودور سارة الذي قدمته في فيلم تراب الماس من أكثر الشخصيات التي أحبها لأنها شخصية فريدة في تركيبتها وبنائها الدرامي المميز".

وأكد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومي السينما، أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أصاب في اختياره لمنة شلبي وتكريمها في دورته الثالثة لأنها ممثلة فريدة ولها بصمة مختلفة ومميزة في جيلها من الشباب ونفخر بوجودها هي والمميزات من جيلها.

وأشار عبدالجليل إلى أن منة شلبي نجحت في إجباره كرقيب على عدم حذف مشاهد عديدة قدمتها لأنها قدمتها بشكل راق فنيا جعلها تنتصر على أي رقيب.

وأكدت منة أنه لا يوجد ممثل كبير دون مخرج كبير في مصر أو في العالم، وأوضحت أنها فخورة بالرقابة المصرية لعدم حذف مشاهد مؤثرة ومهمة في أعمالها، ووجهت الشكر للدكتور خالد عبدالجليل على ما يقدمه للسينمائيين من دعم واستنارة في المواقع التي يديرها لأنه شخص قادر على خلق توازن بين الرقيب الذي يحافظ على ثوابت المجتمع وضوابط العمل السينمائي.