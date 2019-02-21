حورية فرغلي لـ"الخليج 365": أخسر حبيبي في "استدعاء ولي أمر عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة حورية فرغلي لتصوير دورها في فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"، خلال الأيام القليلة المُقبلة، والذي ينتمي للأعمال الرومانسية الكوميدية.

وقالت حورية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم يجمعني للمرة الرابعة بالكاتب محمد سمير مبروك، بعدما تعاوننا في أفلام (عبده موتة)، (القشاش) و(سالم أبو أخته)، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين".

وأضافت "دوري في الفيلم مختلف عن الأعمال التي قدمتها، ويأتي الاختلاف كونه فيلمًا كوميديًا، وأنا لست كوميديانة، وأتمنى أن ينجح كما نجح فيلم (نظرية عمتي)"، وعن دورها فيه أوضحت "أقوم بدور بنت تخسر حبيبها وتحاول استعادته بكل الطرق".

يُذكر أن حورية فرغلي ستخوض السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "ياسمينا"، وتجسد من خلاله دور فتاة غجرية شقية جدًا.