محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تستعد الفنانة حورية فرغلي لتصوير دورها في فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"، خلال الأيام القليلة المُقبلة، والذي ينتمي للأعمال الرومانسية الكوميدية.
وقالت حورية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم يجمعني للمرة الرابعة بالكاتب محمد سمير مبروك، بعدما تعاوننا في أفلام (عبده موتة)، (القشاش) و(سالم أبو أخته)، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين".
وأضافت "دوري في الفيلم مختلف عن الأعمال التي قدمتها، ويأتي الاختلاف كونه فيلمًا كوميديًا، وأنا لست كوميديانة، وأتمنى أن ينجح كما نجح فيلم (نظرية عمتي)"، وعن دورها فيه أوضحت "أقوم بدور بنت تخسر حبيبها وتحاول استعادته بكل الطرق".
يُذكر أن حورية فرغلي ستخوض السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "ياسمينا"، وتجسد من خلاله دور فتاة غجرية شقية جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي لـ"الخليج 365": أخسر حبيبي في "استدعاء ولي أمر عمرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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