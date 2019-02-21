مريم نعوم لـ"الخليج 365": بدأنا تصوير "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تواصل السيناريست مريم نعوم، العمل على مسلسلها الرمضاني "زي الشمس"، مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

وقالت مريم نعوم في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فريق المسلسل بدأ تصوير المشاهد الأولى قبل أيام، لافتة إلى أن العمل يتم على قدم وساق لضمان اللحاق بالعرض الرمضاني.

المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي ويحمل لمحة رعب، وفيه تجسد دينا دور محامية، بينما تقدم الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي تلعب دور شقيقتها شخصية فنانة تشكيلية.

والمسلسل من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن إخراج كاملة أبو ذكري ومن انتاج محمد مشيش.