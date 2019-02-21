كتب - محمد فهمي قامت النجمة العالمية باربارا بوشيه ذات الأصول الألمانية بعمل جولة نيلة لمشاهدة معالم محافظة أسوان التاريخية.

وعبرت عن سعادتها الكبري بهذه الجولة قائلة إن مصر تمتلك كنوز كبري بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة. وأكدت أنها سعيدة للغاية بتكريمها أمس في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة عن مجمل أعملها مشيدة بالدور الذي تقوم به مصر لمساندة حقوق المرأة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجمة العالمية باربارا بوشيه في جولة نيلية بمحافظة أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.