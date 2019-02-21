شاهد.. أول رسالة من أنغام للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد أخبار زواجهما

أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم كتبت - تقى عادل حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على تهنئة الفنانة أنغام على طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًّا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر أحمد صورة لألبوم أنغام معلقاً عليها قائلاً:"ألف مبروك ياحبيبتي ربنا يسعدك وينجحك" Advertisements لترد أنغام على تهنئته قائلة:"مبروك علينا ياحبيبي". يذكر أن أحمد تعاون مع أنغام في توزيع أكثر من أغنية لها في ألبومها الجديد ومنها"هاتقول لربنا إيه، حالة خاصة جداً، على حسك في أيامي".

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