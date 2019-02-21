منة شلبي: أتمني أن تمنح الدولة جوائزها التقديرية للشباب

انتهت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة منة شلبي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام

المرأة والتى تمتد حتى 26 من فبراير الجارى، وقام بإدارة الندوة الناقد السينمائي طارق الشناوي.

وقال "الشناوي": "مهرجان أسوان أصاب الهدف باختيار فنانة شابة مميزة قدمت ما يستحق تكريمها عليه لحرصها علي التنوع وتقديم كل ما هو جديد ومميز".

وأضاف طارق الشناوي: منة شلبي شخص مميز فنيًّا نجح في الظهور وفرض وجوده في وقت صعب كان يسيطر فيه النجوم الرجال علي ما يقدم في السينما المصرية وتمكنت من طرح اسمها علي كبار المخرجين مثل رضوان الكاشف وأسامة فوزي ومحمد خان ومروان حامد وهالة خليل وخالد مرعي ويسري نصر الله ويوسف شاهين واختيارها للمشاركة في أعمالهم بموهبتها الفريدة والمميزة فنيًّا".

وأوضح الناقد طارق الشناوي أنه تعرف علي منة شلبي عام ٢٠٠٠ في فيلم الساحر آخر أفلام رضوان الكاشف مشيرا إلي أن منة ظهرت في عصر وتسلمت الراية في الألفية الجديدة بين فتيات جيلها بما قدمته من أدوار مؤثرة فهي تعلمت أن تقول لا لعض الأدوار ونجحت في تحمل مسئولية أدوار البطولة.

وقالت منة شلبي: "أنا سعيدة للغاية بوجودي في مهرجان أسوان الدولي لأفلام

المرأة وتكريمي في حفل افتتاح دورته الثالثة وأخبرت إدارة المهرجان بسعادتي بوجود مهرجان يهتم بالمرأة ويقام في صعيد مصر وهو أمر هام يجب أن يستمر وأتمني وأفتخر بتقديم عمل يتحدث عن صعيد مصر بشكل عام وأهل النوبة وأسوان بشكل خاص".

وأضافت منة: "أنا كنت سعيدة الحظ باختياري في الأفلام التي قدمتها ومنحني الجميع في صناعة السينما وأدين بالفضل فيما حققته لكل المخرجين الذين عملت معهم بداية من الأستاذ رضوان الكاشف الذي منحني فرصة كبيرة قدمتني للجمهور بشكل جيد وكذلك جميع المخرجين الذين عملت معهم ساندوني ودعموني ووثقوا في بشكل كامل وبعضهم منحني أدوارًا ساهمت كثيرا في مسيرتي القصيرة لأنهم يحبون السينما وتعلمت منهم الكثير وكنت تلميذة نجيبة لهم في أوقات كثيرة ومشاغبة في أوقات أخري".

واستكملت منة حديثها قائلة: "أتمني أن تمنح الدولة جوائزها التقديرية لشباب يقدمون خطوات مميزة بالتوازي مع الكبار الذين نتعلم منهم وخلال آخر سنوات حرصت علي اختيار الأدوار الصعبة والمختلفة لأنها بمثابة تحدي لنفسي لأنها شخصيات بعيدة كل

البعد عن شخصيتي فأنا عاشقة للتمثيل".

وقالت منة شلبي: "لم أفكر يومًا في أن أكون مشهورة ومثلي الأعلي في التمثيل سعاد حسني وعبلة كامل التي اعتبرها ممثلة عظيمة وتلقائية وتعلمت منها الكثير وأحب مشاهدة أعمالها وأنا اعتبرها ممثلة استثنائية لأنها لا تشبه أحدًا وقدمت مدرسة خاصة بها وموهبتها الفريدة تجعلها من أفضل وأجمل النساء والتمثيل جعلني شخص أفضل ودور سارة الذي قدمته في فيلم تراب الماس من أكثر الشخصيات التي أحبها لأنها شخصية فريدة في تركيبتها وبنائها الدرامي المميز".

وأكد الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومي السينما أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام

المرأة أصاب في اختياره لمنة شلبي وتكريمها في دورته الثالثة لأنها ممثلة فريدة ولها بصمة مختلفة ومميزة في جيلها من الشباب ونفخر بوجودها هي والمميزات من جيلها.

وأشار عبدالجليل إلي أن منة شلبي نجحت في إجباره كرقيب علي عدم حذف مشاهد عديدة لأنها قدمتها بشكل راق فنيًّا وغير فك جعلها تنتصر علي أي رقيب لأنه لم تقدم أي تناول طوال مسيرتها الفنية التي بدأت مع نهاية التسعينات.

وأكدت منة أنه لا يوجد ممثل كبير دون مخرج كبير في مصر أو في العالم وأوضحت أنها فخورة بالرقابة المصرية لعدم حذف مشاهد مؤثرة ومهمة في أعمالها ووجهت الشكر للدكتور خالد عبدالجليل علي ما يقدمه للسينمائيين من دعم واستنارة في المواقع التي يديرها لأنه شخص قادر علي خلق توازن بين الرقيب الذي يحافظ علي ثوابت المجتمع وضوابط العمل السينمائي.

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