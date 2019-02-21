بالفيديو.. قصة حب لرامي عياش تتخطى الـ100 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"

رامي عياش كتبت - تقى عادل تجاوزت أغنية قصة حب للفنان رامي عياش حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:محمد رفاعي، ألحان وتوزيع: جان ماري رياشي. Advertisements يذكر أن آخر إصدارت رامي الغنائية طرحها العام الماضي ، كانت أغنية "في مكان".

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