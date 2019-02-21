نجم بوليود ديليجيت دوسانيه يتبرع لضحايا حادث إرهابي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تبرع المغني والممثل ديلجيت دوسانيه Diljit Dosanjh مبلغ مالي كبير زوجات جنود الفرقة الذين لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي في مقاطعة بولاما في جامو وكشمير. وفق ما نشر ه الموقع الالمتورني لصحيفة gulfnews.

وشارك دوسانيه يوم الأحد رسالة أكد فيها على تبرعه لجمعية رعاية الزوجات: “جنودنا يحمون البلاد ومواطني البلاد.وعليهم ان يعيشوا بعيدا عن أحبائهم، ولا يعرفون ما سيجلبه اليوم التالي “.

وحثت مغني Ikk Kudi معجبيه واتباعه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، على الإسهام بالأموال لمساعدة عائلات الضحايا، كتب: “لا يمكننا أن يأخذنا الحزن بعيدا ولكن يمكن أن نحاول المساعدة قليلا من خلال التبرع. انه وقتنا لنفعل شيئا لمساعدة عائلات الضحايا في هذا الوقت العصيب. نحن نقف مع الجنود وعائلاتهم “. وبصرف النظر عن دوسانيه dosanjh، تقدم العديد من المشاهير كذلك لدعم عائلات الجنود.

وأكد المتحدث باسم نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan أن ممثل “اجنيباث” سيتبرع بمبلغ 5 آلاف روبية لكل عائلات جنود الكتيبة 49 الذين لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 14 فبراير.